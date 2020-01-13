بوينج يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 13-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة بوينج (BA) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.91% بما يعادل -6.42 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 347.65، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 320.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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