شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره قبيل توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت فى اليوم السابق ،حيث الأسعار حاليا تحت ضغط ضعف مستويات طلب المعدن كملاذ آمن ، خاصة مع اقتراب توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى 1,545.56$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,561.90$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,561.95$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 0.6% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أيار/مايو 2019.

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تسيطر على المستثمرين بمعظم أسواق المال العالمية ،معنويات قوية فى الوقت الحالي ، وسط انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع اتفاق التجارة.

فمن المقرر توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء المقبل ،لتنتهي رسميا الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من عام ونصف.

قال مسؤولون فى البيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" دعت ما لا يقل عن 200 شخص لحضور حفل توقيع الصفقة ،لكن البلدين لم يعلنا حتى الآن تفاصيل ما سيتم توقيعه.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 7.6 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل إجمالي حيازات الصندوق إلى 874.52 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 آب/أغسطس الماضي.