شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم السادس على التوالي بفعل انحسار مخاوف تفاقم النزاع بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل انحسار مخاوف تفاقم النزاع بين الولايات المتحدة وإيران ، ويكبح توسيع الخسائر حاليا قرب توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أمريكيا والصين هذا الأسبوع فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.75$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.00$، و سجل أعلى مستوي عند 59.26$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 64.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.10$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.24$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 5.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تموز/يوليو 2019 ، بفعل انحسار مخاوف تعطل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

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وتتداول أسعار النفط حاليا قرب أدنى مستوياته فى نحو شهر ، حيث لا تزال الأسعار تحت تأثير انحسار مخاوف تفاقم النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

اشتعل هذا النزاع عقب الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ، وردت إيران بهجوم صاروخي على قوات أمريكية متمركزة فى قاعدتين عسكريتين فى العراق لم يسفر عن أضرار كبيرة أو خسائر فى الأرواح.

سارع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين إلى تهدئة التوترات بين البلدين ،بمنع حدوث المزيد من التصعيد العسكري ،والدعوة إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات من أجل حل الأزمة الأخيرة المتعلقة بمقتل قاسم سليماني.

من ناحية أخرى ، من المقرر توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء المقبل ،لتنتهي رسميا الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من عام ونصف ،وأضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط.

قال مسؤولون فى البيت الأبيض يوم الجمعة إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" دعت ما لا يقل عن 200 شخص لحضور حفل توقيع الصفقة ،لكن البلدين لم يعلنا حتى الآن تفاصيل ما سيتم توقيعه.