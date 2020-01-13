شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستقر بمنطقة سلبية – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -0.29 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 34.89 دولار، ويعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 35.86، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 25.98 إلى 41.96).
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.86، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 33.97 الذي يمثل نسبة 50% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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