شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.19 نقطة، ليستقر عند سعر 47.13 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.76، ليستهدف مستوى المقاومة 50.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه