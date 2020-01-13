شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكان (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.29 نقطة، ليستقر عند سعر 34.74 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 35.50 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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