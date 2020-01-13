شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة على بابا (BABA) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 224.85 الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 2.05 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 223.83 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 224.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 240.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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