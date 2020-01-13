شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -17.89 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 1883.16 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1845.00، ليستهدف مستوى المقاومة 1962.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر أمازون ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 13-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.