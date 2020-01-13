شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.64% بما يعادل -0.80 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 48.17 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه اختراق مستوى المقاومة 50.00 أولاً ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 53.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه