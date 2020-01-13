أدوبي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 13-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 311.00، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -0.02% بما يعادل -0.050 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 306.100 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل. Advertisements تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 346.00 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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