شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يغلق على مستوى قياسي جديد – تحليل – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة آبل (APPLE) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.70 نقطة، وإن كانت مكاسبه طفيفة بعض الشيء إلا أنه نجح في الإغلاق على مستوى قياسي جديد عند سعر 310.33 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 311.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 330.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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