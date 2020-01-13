شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 1.5% لكنه لا يزال متماسك فوق مستويات 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لكنها لا تزال تتمسك بالتداول أعلى مستويات 8,000$ ، فى علامة تبدو تأكيدا على استمرار عمليات شراء حول هذا الحاجز النفسي ،وأن المعنويات حاليا فى سوق التشفير أفضل عما كانت عليه فى بداية هذا العام.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 141$ بما يعادل نسبة 1.7% إلى 8,039$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,180$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,196$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 2.1% ، بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة 2.25% ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة المشفرة "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 11.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم ، إلى تسارع عمليات شراء العملة المشفرة كأداة تحوط ، عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، بالإضافة إلى تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حوالي 1.5 مليار$ إلى إجمالي 216 مليار$ ، مع تراجع أسعار البتكوين مرة أخرى ، وكذلك معظم العملات الرئيسية الأخرى.

قفزت أسعار البتكوين يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/يناير لأعلى مستوى فى شهرين عند 8,463$ لكل وحدة بتكوين ، بفضل الطلب القوي على أكبر عملة مشفرة فى العالم كأداة تحوط من المخاطر.

وتراجعت الأسعار مجددا مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،فى ظل انحسار مخاوف التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، قبل إن تستقر الأسعار خلال التعاملات الأخيرة فوق مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$.

ويبدو التمسك فوق تلك المستويات خلال التعاملات الجارية ، تأكيدا على استمرار عمليات شراء حول هذا الحاجز النفسي ،وأن المعنويات حاليا فى سوق التشفير أفضل عما كانت عليه فى بداية هذا العام.

من ناحية أخرى ،سوف تبدأ اليوم 13 كانون الثاني/يناير مجموعة CME فى إطلاق عقود خيارات البتكوين ، بهدف تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات.

وفى نفس الإطار ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين لمجموعة CME بنسبة 69% خلال تداولات 2020 عما كانت عليه فى نهاية تداولات عام 2019.