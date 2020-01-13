شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول 65.70، وطالما أن السعر دون 65.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المسوى سيفتح الباب أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 68.95، بينما تبدأ أهداف الموجة الهابطة المتوقعة عند 64.00 وتمتد إلى 62.50 بعد تجاوز المستوى السابق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط