شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 59.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 57.40 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون مستوى 60.90 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط