شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات سلبية في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا لسلبية التي تحصل على دعم من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 17.60 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 18.38 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط