شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن ليبتعد عن مستوى 1556.70، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، تعززه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1536.50 ثم 1519.00، في حين يمثّل الثبات دون 1556.70 شرط مهم لتحقيقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1535.00 والمقاومة 1565.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط