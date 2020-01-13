شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليكسر مستوى 1.3000 ويستقر دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.2920 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 1.3150 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط