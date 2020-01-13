شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمقاومة المحورية الأولى 1.1140 وارتد هبوطاً من هناك، وكما أشرنا صباحاً، الثبات دون هذا المستوى ودون 1.1180 يبقي على سيناريو الاتجاه اللحظي الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1060، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات المقاومة المذكورة سيفتح باب تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1.1350 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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