أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 700 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملاتها بالسوق المحلي اليوم الاثنين، بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار 24 بـ800 جنيه، مقابل 804 جنيهات أمس الأحد.
وووصل سعر عيار 21 بـ700 جنيه، وعيار 18 بـ600 جنيه، وسجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و602 جنيه.
ورجح نادي نجيب نائب رئيس شعبة تجار الذهب في الغرف التجارية، قفزات جديدة للذهب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالأحداث العالمية وارتفاع سعر النفط.
وسجلت الأسعار ارتفاعًا كبيرا الأسبوع الماضي متأثرة بالتوترات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، شهدت الأيام الأولى من عام 2020 قفزة هائلة في أسعار الذهب عالميًا، وتبعها ارتفاع في الأسعار بالسوق المحلية.
وبلغت الأسعار في السوق المحلية ارتفاعات جنونية، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 708 جنيهات، الأربعاء الماضى، تزامنًا مع إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في العراق، صباح اليوم ذاته
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