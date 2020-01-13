شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستقر دون المقاومة– تحليل -13-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تمسكه بالمحاولات السلبية بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة المستقرة عند 2.8400 حتى هذه اللحظة, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من تجديد الضغط على مستوى 2.7500 والذي بكسره سيسهل مهمة الوصول نحو الهدف التصحيحي التالي والمستقر عند 2.7000.
لابد من التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية, فإن ذلك سيعيده للمسار الرئيسي الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك للعديد من المستويات الإيجابية بدأ من 2.9000 و 3.0200 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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