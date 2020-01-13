شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل - 13-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين بتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 950.00 عن استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة. كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته ضمن مستوى تشبع الشراء, يعزز توقعنا الصاعد لننتظر بذلك انجذابه نحو 1025.00 وصولا نحو المقاومة الممتدة نحو 1055.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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