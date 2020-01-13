شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز الأولي-تحليل - 13-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة باستئناف تسجيله للأهداف الإيجابية ليتأُثر بتشكيل مستوى 143.80 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة ليضطر بذلك لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت باستقراره عند 142.80.

نشير إلى أن تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة ,وباستمرار ثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 141.30 فإن ذلك يؤكد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجاوزه أولا للحاجز الحالي ومن ثم ليستهدف مستوى 144.30 و 145.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 144.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز الحاجز