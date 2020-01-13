اليورو مقابل الين يرتفع ببطء- تحليل - 13-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج العوامل الإيجابية بتداولات يوم الجمعة لنلاحظ تشكيله لزحف إيجابي ليستقر بذلك حول مستوى 122.00, نتوقع انجذاب السعر قريبا نحو الحاجز المستقر عند 122.50 ولنؤكد على أهمية تجاوزه لهذا المستوى ليتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف والتي تتمركز حول 122.90 و 123.25 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.60 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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