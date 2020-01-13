شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا يهبط لأدنى مستوى فى 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 1.7% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأدنى وتيرة منذ نيسان/أبريل 2019 ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى انكماش بمعدل 0.3%،وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 0.2% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني.

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