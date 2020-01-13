شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر النفط يرتفع إلى 64.99 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 مساءً, 13 يناير 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، صباح اليوم، بمقدار سنت واحد إلى 64.99 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 5 سنتات إلى 59.09 دولاراً أمريكياً.

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