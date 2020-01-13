شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب قبل توقيع اتفاق التجارة والان نبدء بالتفاصيل
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1555.80 دولار.
وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الابيض المقرر يوم الأربعاء.
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