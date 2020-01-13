قال وزير الطاقة السعودي اليوم الاثنين إن المملكة، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ترغب في أن تشهد استقرارا في أسواق النفط ونموا مستداما في الطلب على الخام ومعروضه.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن من المبكر للغاية الآن الحديث بشان ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستواصل قيود الإنتاج التي جرى التوصل إليها بموجب اتفاق ينتهي أجله في مارس آذار.
كما أبلغ مؤتمرا للطاقة أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: نرغب في أسعار مستدامة للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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