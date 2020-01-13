شكرا لقرائتكم خبر عن دخل استثمارات دولة الكويت يرتفع 120% في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدخل من الاستثمارات بدولة الكويت من نحو 3.9 مليارات دينار إلى أكثر من 8.6 مليارات دينار وبنسبة أكثر من 120% بين 2016 و2019.

ويظهر في ميزان المدفوعات الذي يصدره فصلياً بنك الكويت المركزي بند اسمه "دخل الاستثمار" ويضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى.

وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند في عام 2016 نحو 3.9 مليارات دينار، وفي 2017 نحو 5.8 مليارات، وفي 2018 نحو 6.6 مليارات، وفي 2019 الذي تعد أرقامه أولية حتى الآن بلغ دخل الاستثمار نحو 8.67 مليارات دينار، ما يعادل 28 إلى 29 مليار دولار، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

ومن أسباب ارتفاع هذا البند تحقيق مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية الرئيسية ارتفاعاً في تلك الفترة ما بين %25 و%35 حيث أن هيئة الاستثمارات الكويتية التي تدير هذا البند تحديدا استثمارات كثيرة في هذه الأسواق، سواء بالأسهم أو العقار أو السندات، فضلاً عن استثمارات أخرى بديلة.