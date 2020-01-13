شكرا لقرائتكم خبر عن سي بي اي فاينانشال: البنوك الخليجية تستحدث وسائل لمقاومة التوترات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة سي بي اي فاينانشال إن البنوك الخليجية استحدثت وسائل لمقاومة التوترات الجيوسياسية، وتعثر صناعة العقارات، وأسعار النفط المتقلبة.

وأشارت إلى أن ذلك كان من خلال شراكات مع شركات التكنولوجيا الفائقة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ لتحسين القدرة التنافسية وزيادة رأس المال، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ولفتت أن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم تعرضت لضربات موجعة في العامين الماضيين ونالت منطقة الخليج العربي حصتها العادلة من الصعوبات، ولكن تبقى النظرة المستقبلية لبنوك دول الخليج مستقرة وذلك بدعم النمو الاقتصادي القوي الإقليمي والأرصدة الضخمة من رؤوس الأموال المقرضة والسيولة الكبيرة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إنها أخذت في اعتبارها عند وضع التصنيفات الائتمانية الحالية لدول منطقة الشرق الأوسط، الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة، والتي حدثت بالفعل، ملمحة بأن تلك الاضطرابات لن تؤثر على التصنيف الائتماني لهذه الدول.

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وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تمثل تصعيداً كبيراً للتوترات.

وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال "S&P" الأيام الماضية إن التصنيفات السيادية للبحرين وقطر وسلطنة عمان ستكون الأكثر عرضة للضرر من صراع طويل وأكثر اتساعاً في منطقة الخليج، في أعقاب مقتل قاسم سليماني ومن ثم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويأتي إصدار تلك النظرات الائتمانية وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.