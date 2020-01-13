شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ"أرامكو" ترتفع لـ29.4 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء "خيار الشراء".

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (أي ما يعادل 29.4 مليار دولار ليرتفع ذلك عما جمعته في البداية والذي قدر حينها بنحو 25.6 مليار دولار ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم.

وتوقعت "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل)، مشيرا إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ"مدة الاستقرار السعري.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.