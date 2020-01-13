شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك عند الدعم – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك فوق مستوى 0.9712، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه اللحظي الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق هذا المستوى، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.9836.
نذكر بأن كسر 0.9712 سيوقف الارتفاع المتوقع ويدفع السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9588.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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