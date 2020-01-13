شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50، ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية في طريقه لاختبار مستوى 0.7015 مجدداً، ليكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك.

نشير إلى أن كسر 0.6875 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لزيارة مستوى 0.6800 كهدف سلبي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6875 والمقاومة 0.6975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد