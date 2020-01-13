شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من دعم القناة – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض سعر عقود خام برنت بشكل هادئ ليقترب من دعم القناة الصاعدة الذي يرتفع الآن إلى 64.00، والذي يشكّل هدفنا السلبي الأول، ونرجّح كسر هذا المستوى بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 62.50 كهدف تالي.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 65.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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