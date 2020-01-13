شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية هادئة ليبدأ اختبار حاجز 59.00، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 57.40.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 60.90 والثبات فوقه، حيث إن اختراقه هذا المستوى سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد ويفتح الطريق لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 63.95 وتمتد إلى 66.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط