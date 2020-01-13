شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب في مسار ضيق حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 18.38، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً للفترة القادمة، مدعوماً بوصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 17.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط