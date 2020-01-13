شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لاختراق مستوى 1556.70 لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليتحرك دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1536.50 وتمتد إلى 1519.00.

نشير إلى أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1535.00 والمقاومة 1565.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط