شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لاختراق مستوى 1556.70 لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ليتحرك دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1536.50 وتمتد إلى 1519.00.
نشير إلى أن اختراق 1556.70 والثبات فوقه سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1535.00 والمقاومة 1565.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحاول التعافي – تحليل - 13-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.