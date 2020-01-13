شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي قرب الدعم المحوري الذي ينخفض الآن إلى 1.3025، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.3092، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وبالتالي، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكير بأن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3180، بينما يمثّل كسر الدعم مفتاح العودة إلى المسار الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2900.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي