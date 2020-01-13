الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين فوق مستوى 109.33، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستوى 110.50 كهدف تالي. نذكر بأن كسر 109.33 سيوقف الارتفاع المتوقع ويحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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