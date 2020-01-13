شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأسفل – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار ضيق ويستقر قرب حاجز 1.3000، وطالما أن السعر دون مستوى 1.3150، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2920.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط