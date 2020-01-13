شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد ليعيد اختبار الدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة، والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 1.1140، ويلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إلى هذه المقاومة، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح ارتداد هابط لاستئناف الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1060 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1140 ثم 1.1180 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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