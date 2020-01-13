شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باهتمام المستثمرين بسهم "أرامكو" الفترة المقبلة ترقبا لأول توزيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع عبدالله الحامد، رئيس المشورة الاستثمارية لدى شركة جي آي بي كابيتال أن ينصب اهتمام كثير من المستثمرين في الفترة المقبلة على التوزيعات المرتقبة من شركة أرامكو السعودية والمكافأة بنسبة 10% أسهم مجانية في أول شهر مايو المقبل.

وقال الحامد في مقابلة مع "العربية" إن الطلب العالي من المؤسسات الاستثمارية على سهم أرامكو، يعزز مكانة السهم، بجانب الكميات المنتجة من النفط.

وتعتزم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل تلك التوزيعات المخطط لها في العام الجاري، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وانخفض سهم أرامكو في جلسة أمس بنسبة 0.57% ليغلق عند 34.8 ريال بتداولات بلغت قيمتها 706.7 مليون ريال. فيما ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بالجلسة ذاتها بنسبة 0.3%، بالغا مستوى 7371.13 نقطة.

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