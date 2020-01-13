شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. طرح وثيقة بشأن تراخيص الاتصالات الافتراضية المتنقلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات، بحسب بيان على موقع الهيئة الإلكتروني.

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وأكد التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم الأحد الموافق (10 / 5 / 2020م)، حيث يمكن الاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكشفت الهيئة في ديسمبر الماضي عن إصدارها "وثيقة ضوابط وإرﺷﺎدات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"، تنفيذاً لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء.