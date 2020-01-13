شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يدعم 50% من أجر الموظف السعودي بمنشآت القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إطلاق حملة "هدف_يدعمك"، الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50%.

وأشار الصندوق إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث تتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضاف أن التحسينات تضمنت إلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

ودشن (هدف) مؤخرا مركز دعم صنع القرار لسوق العمل. ويتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى الإعلان قريبا عن استراتيجيته الجديدة لزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، التي ستسهم في تمكين القوى الوطنية، ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.