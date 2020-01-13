شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني مع أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم المجيء في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 109.64 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.49، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.65، بينما حقق الأدنى له عند 109.45، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.45.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 15.0$ مليار مقابل 208.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، يتوجه اليوم نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية إلى واشنطون في زيارة تنقضي الأربعاء المقبل، وفقاً لما أفادت به وزارة التجارة الصينية، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين صينيين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف لتهدئة التوترات التجارية بين واشنطون وبكين في البيت الأبيض في 15 من هذا الشهر.