شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.39% لتتداول حالياً عند 18.06$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.13$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.11$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.35 مقارنة بالافتتاحية عند 97.41.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 15.0$ مليار مقابل 208.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً.

كما يتطلع المستثمرين إلى ما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال ثقافة الخدمات المالية في ورشة عمل تستضيفها كلية لندن للاقتصاد، ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي حول تطبيع السياسة النقدية في المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية في نيويورك، وحيال التوقعات الاقتصادية في منتدى القيادة الاقتصادية لمصرفي نيو جيرسي لاحقاً.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الأربعاء القادم الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من المقرر أن بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث رئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس عن الإشراف المصرفي في الاجتماع السنوي للجنة القانون المصرفي لرابطة المحامين الأمريكيين في واشنطن بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفي سياق أخر، من المقرر حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد الخميس في حفل استقبال رأس السنة في فرانكفورت.

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بخلاف ذلك، تترقب الأسواق الجمعة المقبلة لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين للصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 1.5% خلال الربع الثالث الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 6.0% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يكشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.9% مقابل 8.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للإنتاج الصناعي استقرار وتيرة النمو عند 6.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع الكشف عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، يتوجه اليوم نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية إلى واشنطون في زيارة تنقضي الأربعاء المقبل، وفقاً لما أفادت به وزارة التجارة الصينية، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين صينيين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف لتهدئة التوترات التجارية بين واشنطون وبكين في البيت الأبيض في 15 من هذا الشهر.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دعت 200 شخص على الأقل إلى البيت الأبيض لحضور حفل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المكون من 86 صفحة والذي لم تتضح تفصيله بعد، ما يثير بعض الشكوك حول مدي شمول الصفقة وما إذا كان سيتم تنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى بالكامل من قبل الطرفين، مع العلم، أن واشنطون احتفظت بحقها في إعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إليها إذا ما اعتبرت أن الصين لم تلتزم بالصفقة.

وبالنظر إلى التطورات العالمية الجيوسياسية، فقد تبعنها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي اعتراف إيران بأنها أسقطت طائرة أوكرانية بعد أن أخطأت في إطلاقها لصاروخ كروز، بينما أعلنت كوريا الشمالية أنها لن تقوم بالتخلي عن أسلحتها النووية نظير رفع العقوبات من عليها، وفي سياق أخر، تابعنا أيضا في عطلة نهاية الأسبوع فوز الرئيس التايواني إنج ون الساحق على منافسه الصديق للصين في الانتخابات الرئيسية التايوانية ليستكمل ولايته الثانية.

ونود الإشارة، لكون أسعار الفضة أنهت الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أعوام مع انخفاضها خلال الأسبوع السابق لأول مرة في خمسة أسابيع، وذلك بعد أنهت الأربعاء الماضي أطول مسيرات مكاسب يومية لها في شهر، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.