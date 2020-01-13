شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي مع أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1129 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1122، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1131، بينما حقق الأدنى له عند 1.1113، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1121.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 15.0$ مليار مقابل 208.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.