شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أسابيع في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير 2018 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.47% لتتداول حالياً عند 975.05$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 979.65$ للأونصة، مع العلم، أن الأسعار استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 979.21$ للأوتصة، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.34 مقارنة بالافتتاحية عند 97.41، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 97.36.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 15.0$ مليار مقابل 208.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق الجمعة المقبلة لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 1.5% خلال الربع الثالث الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 6.0% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يكشف أيضا المكتب الجمعة عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.9% مقابل 8.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للإنتاج الصناعي استقرار وتيرة النمو عند 6.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع الكشف عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

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بخلاف ذلك، يتوجه اليوم نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية إلى واشنطون في زيارة تنقضي الأربعاء المقبل، وفقاً لما أفادت به وزارة التجارة الصينية، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين صينيين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف لتهدئة التوترات التجارية بين واشنطون وبكين في البيت الأبيض في 15 من هذا الشهر.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دعت 200 شخص على الأقل إلى البيت الأبيض لحضور حفل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المكون من 86 صفحة والذي لم تتضح تفصيله بعد، ما يثير بعض الشكوك حول مدي شمول الصفقة وما إذا كان سيتم تنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى بالكامل من قبل الطرفين، مع العلم، أن واشنطون احتفظت بحقها في إعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إليها إذا ما اعتبرت أن الصين لم تلتزم بالصفقة.

ونود الإشارة، لكون مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني (WPIC) كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عن تقريره الفصلي للبلاتينيوم والذي تضمن توقعات المجلس الكاملة للعام الجاري 2019 والتوقعات الأولية للعام المقبل 2020، حيث أفاد تقرير الربع الثالث أن المجلس يتوقع خلال العام الجاري عجز 30 ألف أونصة مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير الربع الثاني بفائض 345 ألف أونصة.

وأرجع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني توقعاته بالعجز للزيادة الموسعة في الطلب من قبل صناديق الاستثمار والتي قدرها بنسبة 12% والتي ستعوض انخفاض الطلب المتوقع في قطاعات السيارات والشحنات والتي قدرها بنسبة 5% وفي المجوهرات 6% بالإضافة إلى الصناعة 1%، وسط إبقائه على توقعاته بنمو العرض بنسبة 2% خلال مجمل العام الجاري 2019.

وفي نفس السياق، أفاد مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني بأن العرض من قبل قطاع التعدين ارتفع بنسبة 1% مع نمو مشاريع التعدين، وذلك مع ترجيحه بأن ذلك النمو في الأساس يعود إلى عمليات تكرير المعادن في خطوط المعاملة التي تم إنشائها في عام 2018 والتي ساهمت في ارتفاع إعادة تدوير البلاتينيوم بنسبة 3%، وذلك على الرغم من أسعار البلاتينيوم المنخفضة خلال معظم 2019 أدى لانخفاض إعادة تدوير المجوهرات.

وجاءت التوقعات الأولية للمجلس لعام 2020 بفائض قدره 670 ألف أونصة، ما عكس التوقعات بانخفاض العرض 1% وتراجع 10% في الطلب ويرجع ذلك في الأغلب لانخفاض الطلب على الاستثمار، مع العلم، أنه من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من متوسط الخمسة أعوام الماضي، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكرر صناديق الاستثمار الطلب لمستوي القاسي مثل هذا العام، ومن المتوقع تراجع العرض من المناجم 2% عن 2018.