شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الجوف (3091) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 9.82، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.48% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.82، ليستهدف مستوى المقاومة 10.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.82 ومستوى المقاومة 10.51.