زين السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 13-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 5.04% بما يعادل 0.58 نقطة، ونلاحظ مع ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.52، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.48 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.52 ومستوى المقاومة 12.48.
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