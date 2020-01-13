شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يقترب من مهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 13-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 21.96، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 26.60 إلى 19.10)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً قوية بلغت نسبتها 3.14% بما يعادل 0.66 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 21.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 22.85 الذي يمثل نسبة 50% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.50.
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